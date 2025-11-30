Logo Tgcom24
Mondo
dal balcone di san giorgio

Papa in Turchia, benedizione congiunta con il Patriarca Bartolomeo I

Il pontefice e il patriarca si sono affacciati dal balcone della sede Patriarcato greco-ortodosso a Istanbul

30 Nov 2025 - 11:32
02:22 

Al termine della Divina Liturgia, presieduta dal Patriarca Bartolomeo I, che si è tenuta nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio, papa Leone e il patriarca Bartolomeo si sono affacciati dal balcone della sede Patriarcato greco-ortodosso a Istanbul per la benedizione ecumenica congiunta, da lui pronunciata in lingua latina. I due hanno salutato e poi benedetto la piccola folla riunta nel cortile sottostante all'edificio.

papa leone xiv
turchia
