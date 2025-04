Papa Francesco, ore di fila in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice

In Vaticano, migliaia di fedeli cattolici hanno affrontato lunghe ore di attesa per poter vedere da vicino il corpo di Papa Francesco, esposto in stato all'interno della Basilica di San Pietro. Tra coloro che hanno raggiunto la prima fila c'erano anche alcuni giocatori dell'AS Roma, accorsi per rendere omaggio. L'esposizione, iniziata mercoledì, ha attirato un flusso continuo di visitatori tanto intenso da spingere le autorità a prolungare l'apertura della basilica: anziché chiudere a mezzanotte, le porte sono rimaste aperte fino alle 5:30 del mattino seguente, prima di riaprire alle 7:00.