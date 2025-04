Papa Francesco, la commemorazione alla Camera

Un lungo applauso è seguito al minuto di silenzio nell'aula di Montecitorio durante la commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite. Parlamentari e ministri si sono alzati in piedi in omaggio a Bergoglio. Durante la cerimonia il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricordato come il Pontefice non abbia "mai smesso di lanciare vibranti appelli in favore della pace". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ringraziato il Santo Padre "per il messaggio di amore, di fede e di impegno che con il suo esempio, le sue parole e la sua vita ci ha lasciato per guidarci verso un futuro di pace e di spiritualità". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è detto grato per i suoi insegnamenti: "È stato protagonista assoluto della nostra epoca".