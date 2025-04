Papa Francesco, il volto di Bergoglio disegnato da centinaia di droni

Centinaia di droni luminosi hanno disegnato il volto di Papa Francesco nei cieli sopra l'iconica Abbazia di Montserrat in Spagna. Lo spettacolo si è tenuto poche ore dopo il funerale di Bergoglio. Il tributo, realizzato con 200 droni, faceva parte delle celebrazioni per la Giornata della Vergine di Montserrat, che si celebra proprio il 26 aprile. Per 15 minuti e in perfetta sincronia, i droni hanno proiettato immagini di Francesco e della Vergine di Montserrat, oltre alla sagoma dell'abbazia e della montagna su cui sorge. Situato a 64 chilometri a nord di Barcellona, il monastero di Montserrat celebra quest'anno il suo millenario. L'abbazia custodisce alcuni dei più preziosi manoscritti medievali di canti gregoriani al mondo.