Alla Camera, in apertura della commemorazione per Papa Francesco, deputati e senatori riuniti in seduta comune hanno osservato un minuto di silenzio, su invito del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. I parlamentari si sono alzati in piedi per omaggiare la figura del Papa scomparso lunedì a 88 anni. Al termine del minuto di silenzio è scattato un lungo applauso.