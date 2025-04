Papa Francesco e la politica, il legame con le istituzioni

Papa Francesco ha coltivato negli anni un legame forte con la Repubblica Italiana, a partire dall'intesa umana con il presidente Mattarella, culminata nel 2023 con il Premio per la Pace. Storica la sua presenza in Senato nel 2023 per omaggiare Giorgio Napolitano. Acclamato anche a Montecitorio, fu definito da Giorgia Meloni “faro spirituale”. Al G7 in Puglia, ha portato il suo messaggio sull’intelligenza artificiale ai leader mondiali. Dal mondo politico unanime il cordoglio: una guida carismatica, un pontefice vicino all’Italia.