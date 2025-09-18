Regionali, botta e risposta a distanza tra"Schlein e Meloni

Botta e risposta di una serata di campagna elettorale, Schlein a Pesaro, Meloni ad Ancona. Schlein: "Ci vuole del coraggio a non fare il salario minimo con 4 milioni di persone in difficoltà, Meloni si vergogni". Il dibattito politico resta teso, Meloni denuncia il business dell’odio: "Ogni critica della Schlein include sempre il governo, anche sul dramma in Medio Oriente", Schlein su Israele: "Bisogna fermare i crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania. Bisogna usare ogni leva e riconoscere pienamente uno Stato di Palestina".





