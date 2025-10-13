Paola Caruso: "Mio figlio riesce a camminare senza tutore"

Ospite a "Verissimo" la showgirl Paola Caruso parla dei problemi di salute di suo figlio Michele, 6 anni, e dei recenti progressi raggiunti grazie a un intervento andato a buon fine. "Il danno al nervo sciatico di mio figlio è definitivo, non tornerà più come prima", confida l'ex "bonas" di "Avanti un altro" che in trasmissione aveva raccontato il dramma vissuto durante una vacanza in Egitto e che l'ha costretta a volare negli Stati Uniti per far sottoporre il bimbo a una delicata operazione chirurgica. "Dopo l'intervento riesce a camminare senza tutore, volevo che iniziasse le elementari senza sentirsi diverso dagli altri compagni", ha proseguito.

Nella stessa intervista, Paola Caruso ha condiviso la preoccupazione per le condizioni della mamma adottiva Wanda, malata da diversi anni di Alzheimer.