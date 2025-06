Panini e stuoie, la vita nei bombardieri Usa

I piloti dei B2 lo chiamano "boomerang" sia per la sua forma, che si sviluppa orizzontalmente e permette loro di essere invisibili ai radar, sia perché quando parte ritorna sempre indietro. Questi sono gli aerei utilizzati per compiere i raid ai siti nucleari iraniani, tutti di stanza alla base Whiteman, in Missouri. Durante le missioni come quella che ha colpito l'Iran, i due piloti a bordo dei B-2 passano ore e ore all'interno della cabina. Possono dormire su stuoie, hanno un piccolo micronde per scaldare il cibo e un minuscolo bagno chimico. A terra una squadra medica si occupa di seguire passo dopo passo, sia prima che durante il volo, i bisogni e le necessità degli aviatori.