Panico in strada, leone fugge da un camion in Sudafrica

Un video, diventato virale sui social, mostra il momento in cui il grande felino scende dal mezzo e si allontana

22 Ott 2025 - 18:09
00:19 

Attimi di paura lungo la R49, tra Zeerust e Lichtenburg, nel Nord Ovest del Sudafrica: un leone è riuscito a fuggire da un rimorchio che lo stava trasportando, scatenando il panico tra gli automobilisti. L’animale, che era in viaggio dalla provincia del Free State verso Nietverdiend, nel comune di Ramotshere Moiloa, è riuscito a liberarsi durante il tragitto di lunedì. Un video, diventato virale sui social, mostra il momento in cui il grande felino scende dal mezzo e si allontana lungo la strada. Le autorità locali hanno confermato che il leone è stato catturato in sicurezza dopo alcune ore di ricerche.