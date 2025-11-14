Palazzi in fiamme dopo l'attacco russo su Kiev

Un attacco su larga scala ha colpito Kiev nelle ore notturne, trasformando la capitale ucraina in uno scenario di esplosioni e fumo. La città è stata bersagliata da un'ondata di droni e missili lanciati dalla Russia, come riportano le autorità ucraine. Nel video appaiono i quartieri investiti dall'impatto: edifici residenziali danneggiati, finestre infrante e fiamme visibili ai piani alti. Tra le zone più colpite c'è il distretto di Dniprovskiy, dove i detriti di un drone hanno centrato un palazzo di cinque piani. Altri incendi vengono registrati in diverse aree della capitale, tra cui Podilskyi e Solomianskyi, con le squadre di emergenza impegnate a contenere i roghi. Le sirene risuonano mentre le difese aeree intercettano parte degli ordigni, ma l'impatto dei resti provoca feriti e blackout. Secondo le informazioni rese note, almeno una persona è morta e decine sono rimaste ferite.