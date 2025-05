Pakistan, sospese le operazioni di volo a Karachi dopo gli attacchi indiani

Le autorità aeroportuali del Pakistan hanno sospeso le operazioni di volo a Karachi e in altri principali aeroporti del Paese. La decisione è arrivata dopo che l'India ha lanciato droni d'attacco contro il Pakistan giovedì, ferendo quattro soldati, secondo quanto riferito dall’esercito pakistano, un giorno dopo che missili avevano colpito diversi luoghi uccidendo più di una ventina di persone. Secondo funzionari pakistani, diversi droni sono stati abbattuti. Tutti i voli programmati sono stati cancellati fino a nuovo avviso. Ai passeggeri è stato consigliato di restare in contatto con le rispettive compagnie aeree per ricevere aggiornamenti sugli orari. Le tensioni tra i due vicini dotati di armi nucleari sono aumentate notevolmente da quando uomini armati hanno ucciso 26 persone, per lo più turisti indù indiani, nella regione del Kashmir controllata dall’India, lo scorso mese. L’India ha accusato il Pakistan di essere dietro all’attacco, accusa che Islamabad nega.