Pakistan, la città di Lahore invasa dallo smog

Lahore, seconda città del Pakistan dopo Karachi e tra le prime 30 metropoli del mondo, è avvolta dallo smog. L'aria, irrespirabile, ha raggiunto "livelli pericolosi" tanto che le autorità hanno deciso di effettuare una serie di controlli a tappeto sui veicoli che emettono scarichi troppo intensi, nel tentativo di ridurre l'inquinamento atmosferico. A causa della rapida urbanizzazione e della crescita demografica, la città ha perso gran parte del suo verde e gli abitanti vivono quotidianamente sotto un cielo grigio e tossico.