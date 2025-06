Pakistan, i villaggi in cui le donne compiono piccole grandi rivoluzioni

In un laboratorio pieno di segatura incastonato tra le montagne del Karakorum, una squadra di falegnamerie scalpella mobili e crea così il proprio lavoro in Pakistan. Le donne rappresentano solo una piccola parte della forza lavoro in questo Paese. Ma in una serie di villaggi disseminati lungo l'antica Via della Seta tra Cina e Afghanistan, un gruppo di imprese guidate da donne sta sfidando le aspettative. La loro crescente partecipazione economica si sta riversando anche in altri ambiti della vita, compresi i campi sportivi.