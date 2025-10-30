Pakistan, emergenza inquinamento a Lahore: in strada i cannoni antismog

Le autorità del Pakistan hanno ampliato l'uso dei cannoni antismog nella città orientale di Lahore, nel tentativo di combattere l'inquinamento atmosferico. Più di una dozzina di dispositivi montati su camion hanno attraversato la città, spruzzando acqua nebulizzata per aiutare a depositare la polvere e le particelle sospese nell'aria. Un tempo conosciuta come la “Città dei Giardini” per i suoi rigogliosi paesaggi dell'era Mughal, Lahore ha perso gran parte del suo verde a causa della rapida urbanizzazione e della crescita demografica, e ora ogni inverno lotta sotto un cielo grigio e tossico.