Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
nella ex "città dei giardini"

Pakistan, emergenza inquinamento a Lahore: in strada i cannoni antismog

Più di una dozzina di dispositivi montati su camion hanno attraversato la città, spruzzando acqua nebulizzata per aiutare a depositare la polvere e le particelle sospese nell'aria

30 Ott 2025 - 13:40
00:23 

Le autorità del Pakistan hanno ampliato l'uso dei cannoni antismog nella città orientale di Lahore, nel tentativo di combattere l'inquinamento atmosferico. Più di una dozzina di dispositivi montati su camion hanno attraversato la città, spruzzando acqua nebulizzata per aiutare a depositare la polvere e le particelle sospese nell'aria. Un tempo conosciuta come la “Città dei Giardini” per i suoi rigogliosi paesaggi dell'era Mughal, Lahore ha perso gran parte del suo verde a causa della rapida urbanizzazione e della crescita demografica, e ora ogni inverno lotta sotto un cielo grigio e tossico.