Pakistan, ecco il campo da polo più alto del mondo

Turisti e persone del posto hanno partecipato allo "Shandur Polo Festival" nel nord-ovest del Pakistan, che ogni anno vede squadre locali sfidarsi nel freestyle polo, la più antica forma di polo che esiste solo nel nord del Pakistan, dove non ci sono regole per il gioco. Situato a un'altezza di 3.700 metri, Shandur, in cima a una montagna a Chitral, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ospita il campo da polo più alto del mondo e un festival che risale al 1936.