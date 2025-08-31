Pakista, alluvioni record nel Punjab orientale: due milioni di sfollati

La provincia del Punjab orientale del Pakistan sta vivendo la peggiore alluvione della sua storia, secondo quanto dichiarato da un alto funzionario. I livelli dell'acqua nei fiumi hanno raggiunto massimi storici. Il riscaldamento globale ha intensificato le piogge monsoniche in Pakistan, uno dei paesi più vulnerabili al cambiamento climatico. Il ministro senior della provincia, Maryam Aurangzeb, ha dichiarato che l'alluvione ha colpito due milioni di persone. Le autorità locali stanno utilizzando istituti scolastici e strutture di sicurezza come campi di soccorso. Dal 26 giugno, 849 persone sono state uccise e 1.130 ferite in tutto il paese in incidenti legati alle piogge. La stagione monsonica del Pakistan di solito si protrae fino alla fine di settembre.