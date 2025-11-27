Padova, Noemi emoziona con l'omaggio a Ornella Vanoni

Durante una tappa del suo "Nostalgia Indoor Tour", Noemi ha regalato al pubblico un momento intenso e pieno di calore. Sul palco del Gran Teatro Geox, l'artista ha interpretato "Domani è un altro giorno", uno dei brani più celebri di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025 a 91 anni. La sua voce potente ha riempito la sala, catturando l'attenzione di ogni spettatore. Il pubblico, visibilmente toccato, ha accompagnato Noemi nel finale, trasformando la canzone in un coro collettivo.