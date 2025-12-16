Pacifico orientale, l'attacco Usa contro le navi del narcotraffico

Otto uomini sono morti dopo il bombardamento di tre imbarcazioni individuate lungo rotte della droga.
L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver colpito e distrutto tre imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale.
L’operazione, condotta nell’ambito delle attività del Comando Meridionale Usa, si è svolta lungo rotte considerate strategiche per il narcotraffico internazionale.
Secondo quanto riferito dalle autorità militari americane, le informazioni di intelligence hanno confermato che le navi erano impegnate in attività illegali legate al traffico di stupefacenti. Il bombardamento ha causato la morte di otto uomini: tre a bordo della prima imbarcazione, due sulla seconda e tre sulla terza.