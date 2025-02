L'incubo di una pace separata in Ucraina: Zelensky e l'Unione spiazzati dalla trattativa diretta fra America e Russia. A Monaco la conferenza sulla sicurezza. Il leader di Kiev: "Non ci arrenderemo". il vicepresidente americano Vance lo rassicura: "Resterete indipendenti, se il Cremlino non lo accetta lo colpiremo". Possibile un'intesa Mosca-Washington già in aprile.