IL RETROSCENA

Pace a Gaza, Rubio passa un pizzino a Trump

Durante un vertice alla Casa Bianca, il senatore inoltra con discrezione la domanda di pubblicare subito l'annuncio dell'accordo con Hamas

09 Ott 2025 - 11:02
