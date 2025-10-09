Logo Tgcom24
le immagini da Israele

Pace a Gaza, la festa delle famiglie degli ostaggi

Le prime reazioni in strada di chi ha un familiare ancora nelle mani di Hamas

09 Ott 2025 - 07:51
02:23 
