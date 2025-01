Pacchi di marijuana dalla California pagati in bitcoin: un arresto a Monopoli

Un uomo è stato fermato dalla guardia di finanza a Monopoli con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Sequestrati 80mila euro, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio. L'indagato aveva individuato un canale di approvvigionamento negli Stati Uniti per l'importazione di marijuana, con spedizioni che partivano dalla California. I pacchi venivano inviati da un'azienda specializzata nella vendita di ricambi per motociclette e risultavano destinati a un soggetto estraneo all'indagine, con un indirizzo completamente falso. Il giorno della consegna, il corriere contattava il numero indicato nei dettagli della spedizione e si accordava con il sospettato per un punto di ritiro. Le utenze telefoniche impiegate erano intestate a cittadini extracomunitari non registrati all’anagrafe. Dopo aver preso in consegna la droga e aver effettuato il pagamento in bitcoin al fornitore statunitense, l'uomo gestiva la distribuzione al dettaglio tramite chat, utilizzando corrieri nazionali per recapitare la merce.