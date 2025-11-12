Pa, l'economista Delfino a Tgcom24: "La dirigenza pubblica guardi fuori dalla finestra"

"In un momento di grande evoluzione sia normativa sia complessiva degli strumenti a disposizione della Pubblica amministrazione, il primo tema è la capacità della Pa di superare la sua autoreferenzialità". Lo ha detto a Tgcom24 Francesco Delfino, economista esperto di Pubblica amministrazione. "La Pa soprattutto nella dirigenza, ossia nelle responsabilità di vertice, è ancora rivolta a dare prevalenza ai procedimenti amministrativi, alla legalità dei comportamenti - che sono certamente importanti soprattutto per chi gestisce denaro pubblico - ma non possono essere l'obiettivo del lavoro della dirigenza pubblica, che deve guardare fuori dalla finestra, deve guardare alla città, deve guardare al cittadino, deve guardare al risultato finale nei confronti del cittadino", sottolinea Delfino.