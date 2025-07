PA e riforma del merito, il ministro Zangrillo a Tgcom24: "Premia il saper fare"

"Nella pubblica amministrazione non esiste un sistema per premiare il merito. Nella PA si fa carriera partecipando a un concorso. Il sistema concorsuale premia chi sa studiare ma non premia il saper fare. Oggi, invece, dobbiamo andare verso sistemi che misurano le capacità delle persone di saper fare". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo commenta a Tgcom24 il disegno di legge approvato dal Cdm sulla valutazione del merito e sulla possibilità di carriera nella pubblica amministrazione. Un disegno di legge che "dà la possibilità ai nostri dirigenti di assegnare obiettivi, valutare la performance e proporre la crescita delle persone", sottolinea Zangrillo.