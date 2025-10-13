Ovazione all'arrivo dei detenuti palestinesi in Cisgiordania

Le autorità israeliane hanno completato il rilascio dei detenuti palestinesi, nell'ambito dell'accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Tra i detenuti scarcerati figurano 250 condannati all'ergastolo per terrorismo e 1.718 arrestati nel corso della guerra, iniziata il 7 ottobre 2023. Alcuni dei 250 ergastolani palestinesi rilasciati saranno deportati all'estero o rimandati a Gaza, poiché originari della Striscia. Ottantotto prigionieri sono stati rilasciati invece in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.