Ostaggi detenuti a Gaza, un rabbino israeliano si rinchiude in una gabbia per protesta

Un rabbino israeliano si è rinchiuso in una gabbia per 50 ore, dedicando ogni ora a uno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. La gabbia di plastica è stata collocata all'esterno della Knesset, il parlamento israeliano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si preparava a volare a Washington per partecipare a colloqui alla Casa Bianca volti a promuovere gli sforzi per il cessate il fuoco.