Orsi polari in visita nella stazione artica

Un orso polare si affaccia a una porta e poi, prima di scendere le scale, si gira a favore di telecamera e sembra salutare. Immagini spettacolari girate da un drone nel corso di una spedizione organizzata dal travel blogger Dimitri Makhorov, al polo nord al confine tra la Russia e l'Alaska. Gli orsi arrivati, su blocchi di ghiaccio galleggianti fino all'isola di Kolvuchin, hanno trovato rifugio in questa stazione metereologica costruita nel 1934 e poi dismessa nel 1992.