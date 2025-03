Opposizioni in "pellegrinaggio" a Ventotene: omaggio alla tomba di Spinelli

Opposizione in pellegrinaggio a Ventotene per rendere omaggio alla tomba di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa unita e autore del Manifesto di Ventotene. Il manifesto, scritto durante il confino fascista sull'isola, è stato recentemente criticato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Al'iniziativa, lanciata dal deputato del Pd Morassut, partecipano esponenti del Pd e di altre forze di opposizione, il programma prevede anche la deposizione di una corona e un incontro per ribadire l'attualità del manifesto. L'omaggio a Spinelli si inserisce in una lunga tradizione, con precedenti visite istituzionali, tra cui quelle del presidente Mattarella e di Matteo Renzi.