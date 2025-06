Operazione "Rising Lion", le reazioni nel mondo

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, si dice preoccupato per i raid israeliani ai siti nucleari di Teheran avvenuti mentre sono in corso i colloqui tra Iran e Stati Uniti, e condanna qualsiasi escalation in Medio Oriente. Anche il sultano dell'Oman, che era impegnato nel difficile compito di mediare le diverse posizioni sullo sviluppo atomico iraniano, censura i bombardamenti di Tel Aviv considerati "un atto scellerato"