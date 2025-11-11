Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Dieci giorni di lavoro sott'acqua

Operazione record nel Mar Ligure: 1.100 chili di rete fantasma rimossi dai fondali

Recuperata una maxi rete dispersa che intrappolava pesci e coralli al largo di Genova

11 Nov 2025 - 16:23
01:14 

A Genova si è conclusa un'operazione subacquea da record: 1.100 chili di rete fantasma sono stati rimossi dai fondali, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. Diciassette sub dei Carabinieri, in collaborazione con WWF Italia e AMIU Genova, hanno lavorato per dieci giorni per tagliare e sollevare la rete, che intrappolava pesci e coralli. L’intervento rientra nel progetto WWF Ghost Gear, che punta a liberare il Mediterraneo dagli attrezzi da pesca abbandonati e a promuovere soluzioni di economia circolare.