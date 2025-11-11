Operazione record nel Mar Ligure: 1.100 chili di rete fantasma rimossi dai fondali

A Genova si è conclusa un'operazione subacquea da record: 1.100 chili di rete fantasma sono stati rimossi dai fondali, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. Diciassette sub dei Carabinieri, in collaborazione con WWF Italia e AMIU Genova, hanno lavorato per dieci giorni per tagliare e sollevare la rete, che intrappolava pesci e coralli. L’intervento rientra nel progetto WWF Ghost Gear, che punta a liberare il Mediterraneo dagli attrezzi da pesca abbandonati e a promuovere soluzioni di economia circolare.