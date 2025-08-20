Logo Tgcom24
il blitz con le autorità spagnole

Operazione del Ros: arrestati a Ibiza tre latitanti italiani

Colpiti da un mandato di arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti

20 Ago 2025 - 09:40
I carabinieri del Ros, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale, hanno localizzato e catturato ad Ibiza 3 latitanti italiani poiché colpiti da mandato di arresto europeo emesso dal Gip di Roma, per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

