Operazione del Ros: arrestati a Ibiza tre latitanti italiani

Colpiti da un mandato di arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti
I carabinieri del Ros, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale, hanno localizzato e catturato ad Ibiza 3 latitanti italiani poiché colpiti da mandato di arresto europeo emesso dal Gip di Roma, per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.
