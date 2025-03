Andrea Simone De Nicolò è un giovanissimo pianista che è stato operato al Polo Chirurgico di Borgo Trento (Verona) per un raro tumore al cervello. Dopo un anno di cure e riabilitazione è tornato all'ospedale per ringraziare i medici e infermieri che gli hanno salvato la vita in modo speciale: con un'esibizione al piano, accompagnato dalla violinista Fiorangela D'Elia.