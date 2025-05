Operaio sfugge alla morte per un soffio, l'esplosione lo travolge mentre corre via

Sono immagini impressionanti quelle che arrivano dalla Cina, dove un operaio è stato ripreso mentre correva disperatamente per mettersi in salvo da una serie di esplosioni devastanti in un impianto chimico. Il video, diffuso nelle ultime ore, mostra l’uomo scappare a tutta velocità nel piazzale della fabbrica, inseguito da una gigantesca palla di fuoco. Questione di attimi, forse centimetri: se avesse esitato anche solo un secondo, ora sarebbe tra le vittime. L’esplosione, avvenuta in uno stabilimento della provincia di Shandong, ha causato la morte di almeno cinque persone e il ferimento di altre 19, secondo quanto riportano le autorità locali. Ma è proprio quell’uomo in fuga a diventare simbolo di una tragedia sfiorata, di un destino che poteva essere segnato. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza installata sul perimetro dell’impianto. Nel filmato si vede prima una nube di fumo salire minacciosa, poi il boato e le fiamme che si propagano rapidamente. L’operaio corre, inciampa quasi, ma riesce miracolosamente a sottrarsi all’inferno.