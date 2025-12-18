Open Arms, per Matteo Salvini arriva l'assoluzione definitiva

"Vorrei aprire queste mie brevissime repliche chiedendo un applauso per l'assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall'accusa infondata di sequestro di persona e dalla definitiva affermazione del principio che un ministro dell'Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più". Poco prima delle 19, la premier Giorgia Meloni nell'aula del Senato annuncia la definitiva assoluzione del leader della Lega Salvini dall'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atto d'ufficio. Lo ha deciso la Cassazione alla quale era ricorsa la procura di Palermo dopo l'assoluzione in primo grado perché il fatto non sussiste.