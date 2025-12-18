Logo Tgcom24
Politica
la sentenza della cassazione

Open Arms, per Matteo Salvini arriva l'assoluzione definitiva

Giulia Bongiorno: "Il processo non doveva neanche iniziare"

di Fabio Nuccio
18 Dic 2025 - 12:43
01:47 

"Vorrei aprire queste mie brevissime repliche chiedendo un applauso per l'assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall'accusa infondata di sequestro di persona e dalla definitiva affermazione del principio che un ministro dell'Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più". Poco prima delle 19, la premier Giorgia Meloni nell'aula del Senato annuncia la definitiva assoluzione del leader della Lega Salvini dall'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atto d'ufficio. Lo ha deciso la Cassazione alla quale era ricorsa la procura di Palermo dopo l'assoluzione in primo grado perché il fatto non sussiste.

 
 

  

 

