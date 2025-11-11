Onu, il monito di Mattarella: "Strumento fondamentale"

"Irresponsabile indebolire le Nazioni Unite, inaccettabili le allusioni alle armi nucleari": è il monito di Sergio Mattarella che da Vienna, per celebrare la Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale, richiama il fondamentale ruolo dell'Onu come garante della pace, "ma solo se gli Stati glielo consentono", avverte. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia al polo delle Nazioni Unite di Vienna per il 25esimo anniversario della convenzione di Palermo. Poi la visita alla mostra dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: "Ho avuto il privilegio di conoscerli e sovente frequentarli", ha ricordato.