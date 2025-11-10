Onde giganti travolgono le Filippine: l'impatto del super tifone Uwan

Scene di straordinaria potenza arrivano dalle Filippine, dove il super tifone Uwan ha raggiunto le coste provocando onde imponenti e mareggiate devastanti. Le località di Gigmoto, nella provincia di Catanduanes, e Dinalungan, nella regione di Aurora, sono tra le più colpite: il mare ha invaso le strade e i venti hanno sradicato alberi e coperture. Le immagini mostrano la forza delle onde che si infrangono con violenza sulle abitazioni, mentre le autorità locali invitano la popolazione a mettersi in salvo. Le scuole e gli uffici pubblici sono stati chiusi in via precauzionale, mentre i soccorritori monitorano le zone a rischio di frane e allagamenti. Il tifone Uwan, classificato come super tifone, ha toccato terra con venti superiori ai 200 chilometri orari, generando condizioni estreme e spingendo le autorità a dichiarare lo stato di allerta massima.