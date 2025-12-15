Omicidio Rob Reiner e moglie, arrestato il figlio Nick

Tagli alla gola, nessun segno di effrazione, una famiglia distrutta. C'è una svolta nelle indagini sul duplice omicidio che ha sconvolto Hollywood. Nick Reiner, 32 anni, figlio del regista Rob Reiner e della moglie Michele è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver ucciso i genitori nella loro villa di Los Angeles. L'uomo è detenuto in carcere con una cauzione fissata a 4 milioni di dollari. I corpi dei coniugi, di 78 e 68 anni, erano stati trovati senza vita con profonde ferite da arma da taglio alla gola, ritenute la causa del decesso. A fare la targica scoperta Romy, una delle figlie della coppia, che ha allertato le autorità. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe indicato un familiare come potenzialmente pericoloso. Con l'arresto di Nick Reiner, già noto alle cronache per un passato segnato da problemi di droga, l'inchiesta entra in una fase decisiva. Restano da chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione. La morte di Rob Reiner ha scosso il mondo del cinema.

