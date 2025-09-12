Omicidio Kirk, catturato il killer: è il 22enne Tyler Robinson

Il presunto killer di Charlie Kirk è finalmente in custodia, dopo 48 ore di caccia all'uomo. Le conferme ufficiali, poi nome e cognome del sospettato: Tyler Robinson, 22 anni, studente universitario, le sue foto divulgate dall'Fbi insieme a un video delle telecamere di sorveglianza, che hanno tracciato i suoi movimenti alla Utah Valley University, prima e dopo aver colpito a morte l'influente attivista conservatore 31enne, stretto alleato di Trump. E' stato il padre a convincere il giovane a consegnarsi, dopo averlo identificato proprio dalle immagini pubblicate dagli agenti federali e dopo che Robinson aveva fatto capire a un amico di famiglia di essere responsabile dell'omicidio. Il ragazzo avrebbe agito da solo: su una app di messaggistica, sarebbe stato trovato il piano per uccidere Kirk, tra la necessità di recuperare il fucile, lasciarlo in un cespuglio avvolto in un asciugamano e sorvegliare tutta l'area. E' stato catturato a 400 km dal campus dove è stato ucciso Kirk, l'arma del delitto invece e' stata ritrovata in un bosco non lontano dal palco, sui proiettili inesplosi scritte come "Bella ciao" e "odio i fascisti".