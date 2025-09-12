Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
STATI UNITI

Omicidio Kirk, catturato il killer: è il 22enne Tyler Robinson

"Il presidente Trump lo annuncia in diretta tv: "Consegnato dal padre""

di Isabella Josca
12 Set 2025 - 19:15
01:33 

Il presunto killer di Charlie Kirk è finalmente in custodia, dopo 48 ore di caccia all'uomo. Le conferme ufficiali, poi nome e cognome del sospettato: Tyler Robinson, 22 anni, studente universitario, le sue foto divulgate dall'Fbi insieme a un video delle telecamere di sorveglianza, che hanno tracciato i suoi movimenti alla Utah Valley University, prima e dopo aver colpito a morte l'influente attivista conservatore 31enne, stretto alleato di Trump. E' stato il padre a convincere il giovane a consegnarsi, dopo averlo identificato proprio dalle immagini pubblicate dagli agenti federali e dopo che Robinson aveva fatto capire a un amico di famiglia di essere responsabile dell'omicidio. Il ragazzo avrebbe agito da solo: su una app di messaggistica, sarebbe stato trovato il piano per uccidere Kirk, tra la necessità di recuperare il fucile, lasciarlo in un cespuglio avvolto in un asciugamano e sorvegliare tutta l'area. E' stato catturato a 400 km dal campus dove è stato ucciso Kirk, l'arma del delitto invece e' stata ritrovata in un bosco non lontano dal palco, sui proiettili inesplosi scritte come "Bella ciao" e "odio i fascisti".  

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri