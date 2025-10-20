Omicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il latitante Altin Sinomati

L'albanese ricercato a livello internazionale era latitante dal 2020
La polizia degli Emirati Arabi Uniti con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia ha arrestato ad Abu Dhabi Altin Sinomati. L’albanese era ricercato a livello internazionale perché accusato di essere il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto 'Passerotto', ucciso il 20 settembre 2020 a Torvaianica. Secondo le indagini, Sinomati avrebbe incaricato Raul Esteban Calderon, già condannato all’ergastolo, di eseguire il delitto, corrispondendogli 150mila euro.