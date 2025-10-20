Logo Tgcom24
SAREBBE IL MANDANTE DEL DELITTO

Omicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il latitante Altin Sinomati

L'albanese ricercato a livello internazionale era latitante dal 2020

20 Ott 2025 - 12:34
01:31 

La polizia degli Emirati Arabi Uniti con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia ha arrestato ad Abu Dhabi Altin Sinomati. L’albanese era ricercato a livello internazionale perché accusato di essere il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto 'Passerotto', ucciso il 20 settembre 2020 a Torvaianica. Secondo le indagini, Sinomati avrebbe incaricato Raul Esteban Calderon, già condannato all’ergastolo, di eseguire il delitto, corrispondendogli 150mila euro. 