Omer Shock al "Grande Fratello": si abbassa i pantaloni davanti a tutti

20 Nov 2025 - 11:59
00:36 

Serata ad alta tensione nella Casa del "Grande Fratello". Durante il "Dicono di Te", il gioco pensato per far emergere opinioni e sensibilità tra i concorrenti, l'attenzione scivola sul rapporto tra Rasha e Omer. Le domande si fanno via via più dirette, i toni cambiano, il confine tra curiosità e invadenza si assottiglia. Rasha rivendica la propria riservatezza, spiega di non amare effusioni in pubblico e di preferire un'intimità lontana dalle telecamere. Ma il tema non si spegne: la conversazione si allarga, si moltiplicano i punti di vista, cresce l'attrito. Quando tocca a Omer, la misura si rompe: chiede di non parlare della sua relazione e della sua intimità, poi, travolto dalla frustrazione, compie un gesto eclatante abbassandosi i pantaloni (restando in boxer).