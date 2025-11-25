Logo Tgcom24
In evidenza
a Columbus

Ohio, caos in autostrada: truck col cassone alzato travolge il cartello

La struttura della segnaletica è crollata dopo l'urto, mandando il traffico in tilt e causando forti rallentamenti

25 Nov 2025 - 13:33
00:37 

Sulla Interstate 70 di Columbus, in Ohio, un autocarro con il cassone ribaltabile alzato ha provocato momenti di caos. Il mezzo ha urtato una grande struttura di segnaletica, facendola crollare sulla carreggiata. L’autista si è fermato subito dopo l’impatto. Il crollo non ha causato feriti, ma ha bloccato il traffico, con rallentamenti significativi mentre i tecnici lavoravano per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area.