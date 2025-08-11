Ocean Race, la regata parte con un incidente: lo scontro tra due barche a vela

Una rara e spettacolare collisione ha segnato la partenza della seconda edizione di The Ocean Race Europe, regata a tappe in equipaggio con i più avanzati monoscafi Imoca. Pochi minuti dopo il via della prima tappa da Kiel, in Germania, mentre navigavano fianco a fianco, l’imbarcazione svizzera Holcim-PRB, con al timone l’olandese Rosalin Kuiper, e l’italiana Allagrande Mapei Racing, guidata da Ambrogio Beccaria, si sono urtate. Il foil di sinistra di Holcim-PRB ha gravemente danneggiato il fiocco e la randa di Mapei, mentre l’outrigger di quest’ultima ha perforato lo scafo dell’avversaria. L’incidente ha costretto entrambi i team a invertire immediatamente la rotta per rientrare in porto e valutare i danni. Tutti i membri degli equipaggi sono illesi.