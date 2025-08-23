Occupazioni, immigrazione e sicurezza stradale: Piantedosi a tutto tondo al Meeting di Rimini

Il titolare del Viminale risponde alle polemiche della sinistra sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo e"rivendica l'azione del governo a tutela della legalitàdi Alessio Campana
A due giorni dallo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano - occupato abusivamente da 30 anni, nonostante più di 130 tentativi di sfratto - il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rivendica l'azione del governo a tutela della legalità. Un pugno duro contro le occupazioni abusive, senza alcuna distinzione di colore politico. Ricordando l'ingente quantità di denaro che lo Stato ha già dovuto sborsare ai proprietari dell'immobile per i ritardi nello sgombero.
Dal Meeting di Rimini, Piantedosi risponde alle polemiche che arrivano da sinistra, rivendicando di essere stato il primo - da prefetto di Roma - a inserire la sede del movimento di estrema destra Casapound nella lista dei possibili sgomberi. "Casapound è inserito nella lista dei centri da sgomberare e per i quali prima o poi si dovrà provvedere", spiega il ministro. Legalità che, nelle parole del titolare del Viminale, va di pari passo con la questione sicurezza: Piantedosi si è infatti soffermato sulla questione dell'immigrazione, che ritiene debba essere "regolare e sostenibile".
Infine, circondato dai giovani, ha parlato della sicurezza stradale, intavolando un dialogo con i ragazzi e ponendo l'accento sulle responsabilità di chi si mette alla guida.
