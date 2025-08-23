Occupazioni, immigrazione e sicurezza stradale: Piantedosi a tutto tondo al Meeting di Rimini

Dal Meeting di Rimini, Piantedosi risponde alle polemiche che arrivano da sinistra, rivendicando di essere stato il primo - da prefetto di Roma - a inserire la sede del movimento di estrema destra Casapound nella lista dei possibili sgomberi. "Casapound è inserito nella lista dei centri da sgomberare e per i quali prima o poi si dovrà provvedere", spiega il ministro. Legalità che, nelle parole del titolare del Viminale, va di pari passo con la questione sicurezza: Piantedosi si è infatti soffermato sulla questione dell'immigrazione, che ritiene debba essere "regolare e sostenibile".