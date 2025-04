Occupazione abusiva e furto di energia elettrica, 111 denunciati a Palermo

Centoundici persone sono state denunciate dai carabinieri di Palermo a vario titolo, tra cui furto di energia elettrica e invasione di edifici in esito alle verifiche relative la proprietà delle unità abitative. In particolare il servizio di controllo dei militari è stato concentrato in un complesso residenziale del quartiere Montepellegrino dove hanno operato coadiuvati da tecnici dell’Enel.