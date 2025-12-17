Logo Tgcom24
Occhiuto (FI): "Nessuna nuova corrente ma una scossa liberale"

Il presidente della Regione Calabria a Roma all'incontro di Forza Italia dal titolo "In Libertà, pensieri liberali per l'Italia"

di Enrico Laurelli
17 Dic 2025 - 19:12
01:38 

"Non è una iniziativa contro qualcuno". Conclude con queste parole, Roberto Occhiuto, una mattinata passata sotto i riflettori dell'attenzione politica. A Roma, a Palazzo Grazioli, così denso di suggestioni e memorie, ha preso vita una giornata d'incontro di Forza Italia dal titolo "In libertà, pensieri liberali per l'Italia". Una sala piena e subito il senso di questa iniziativa: dare una scossa liberale al centrodestra per rafforzare la sua ala liberale.

