Occhiuto (FI): "Nessuna nuova corrente ma una scossa liberale"

"Non è una iniziativa contro qualcuno". Conclude con queste parole, Roberto Occhiuto, una mattinata passata sotto i riflettori dell'attenzione politica. A Roma, a Palazzo Grazioli, così denso di suggestioni e memorie, ha preso vita una giornata d'incontro di Forza Italia dal titolo "In libertà, pensieri liberali per l'Italia". Una sala piena e subito il senso di questa iniziativa: dare una scossa liberale al centrodestra per rafforzare la sua ala liberale.