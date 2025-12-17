Occhiuto (FI): "Nessuna nuova corrente ma una scossa liberale"

"Questa iniziativa è nata come un sasso nello stagno". Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione dell'evento "In libertà, pensieri liberali per l'Italia" a Palazzo Grazioli, a Roma. "È nata per produrre qualche pensiero liberale e poi è montata. Nessuno - precisa - aveva intenzione di svolgere un evento per costruire una corrente, cose polverose che appartengono al passato, e a un partito masochista come il Pd, se mai vorremmo dare una scossa liberale al centrodestra, che ha bisogno di rafforzare la sua ala liberale".