Mondo
IL FACCIA A FACCIA

Occhi puntati sul vertice Trump-Putin in Alaska

Prima il bilaterale tra i due leader "senza testimoni", poi l'incontro tra le rispettive delegazioni

di Luca Pesante
15 Ago 2025 - 12:45
01:37 

Conto alla rovescia per il summit più atteso: il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, in cui potrebbero essere decise le sorti della guerra in Ucraina. I due si incontreranno alle 11 ora locale, quando in Italia saranno le 21: l'agenda prevede un incontro "senza testimoni", ossia tra i due leader accompagnati esclusivamente dagli interpreti. Solo successivamente si incontreranno le rispettive delegazioni, mentre c'è incertezza sulla possibilità di una conferenza stampa congiunta, inizialmente annunciata poi messa in forse da entrambe gli staff.

