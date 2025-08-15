Occhi puntati sul vertice Trump-Putin in Alaska

Conto alla rovescia per il summit più atteso: il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, in cui potrebbero essere decise le sorti della guerra in Ucraina. I due si incontreranno alle 11 ora locale, quando in Italia saranno le 21: l'agenda prevede un incontro "senza testimoni", ossia tra i due leader accompagnati esclusivamente dagli interpreti. Solo successivamente si incontreranno le rispettive delegazioni, mentre c'è incertezza sulla possibilità di una conferenza stampa congiunta, inizialmente annunciata poi messa in forse da entrambe gli staff.