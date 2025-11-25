Obesità infantile, Rossi (Iss) a Tgcom24: "Valorizzare le mense scolastiche"

"C'è qualche piccolo miglioramento in alcune regioni, ma resta un dato abbastanza elevato in particolare se confrontato con altri Paesi europei, - aggiunge. - Nel paragone, i Paesi del Sud dell'Europa, tra i quali l'Italia, ha i tassi più elevati di sovrappeso e obesità".



La ricercatrice arriva alla radice del fenomeno. "Il problema - spiega - nasce dal fatto che mangiamo male e troppo rispetto al fabbisogno, sin da quando siamo piccoli". "Addirittura, - sottolinea, - la finestra dei mille giorni, dalla gravidanza, cioè, ai primi due anni di vita, incide parecchio sul nostro profilo metabolico. E anche lo svezzamento o l'assenza di allattamento al seno sono dei fattori di rischio".



Quali le possibili soluzioni, allora? "E' sì un problema complesso, questo, - risponde Laura Rossi, - ma le soluzioni sono semplici pur se vanno a cambiare lo stile di vita. Noi tendiamo a mangiare troppo e a muoverci troppo poco. I nostri bambini sono anche i più sedentari d'Europa. La prima cosa da fare è tagliare un po' le razioni mantenendo un profilo nutrizionale adeguato".