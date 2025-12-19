Nuovo attacco Usa alle imbarcazioni dei narcos: il momento dei raid

Nuovo raid delle forze armate statunitensi nel Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga. L'operazione ha portato alla distruzione di due barche e alla morte di cinque persone che si trovavano a bordo, secondo quanto comunicato dal U.S. Southern Command. L'intervento è avvenuto in acque internazionali nella giornata di giovedì 18 dicembre ed è stato condotto nell'ambito di una serie di attacchi mirati. I filmati diffusi mostrano le fasi dell'azione militare e l'impatto dei raid sulle imbarcazioni individuate come obiettivi. Nel comunicato ufficiale, le autorità statunitensi hanno riferito che le barche erano gestite da organizzazioni terroristiche note e utilizzate per il narcotraffico lungo rotte consolidate. L'offensiva è stata ordinata dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth ed eseguita dalla Joint Task Force Southern Spear.