Operazione militare

Nuovo attacco Usa alle imbarcazioni dei narcos: il momento dei raid

Distrutte due barche nel Pacifico orientale, cinque le vittime

19 Dic 2025 - 12:35
Nuovo raid delle forze armate statunitensi nel Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga. L'operazione ha portato alla distruzione di due barche e alla morte di cinque persone che si trovavano a bordo, secondo quanto comunicato dal U.S. Southern Command. L'intervento è avvenuto in acque internazionali nella giornata di giovedì 18 dicembre ed è stato condotto nell'ambito di una serie di attacchi mirati. I filmati diffusi mostrano le fasi dell'azione militare e l'impatto dei raid sulle imbarcazioni individuate come obiettivi. Nel comunicato ufficiale, le autorità statunitensi hanno riferito che le barche erano gestite da organizzazioni terroristiche note e utilizzate per il narcotraffico lungo rotte consolidate. L'offensiva è stata ordinata dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth ed eseguita dalla Joint Task Force Southern Spear.